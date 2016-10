Villingen-Schwenningen Neue Richtlinien sollen Leistungen für Familien regeln

Der FuD hat die Aufgabe, Familien mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen mit Behinderungen Erholung und Freiräume zu schaffen, damit auch pflegende und betreuende Angehörige am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen können.

Diese Hilfen sollen die Kräfte, die für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderungen notwendig sind, erhalten und wiederherstellen, Überbelastung verhindern und die Bereitschaft zur Betreuung und Pflege fördern. Das Spektrum der konkreten Unterstützungsleistungen ist breit gefächert. Bei der meist stundenweisen Betreuung geht es meist um Beschäftigung und Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, gegebenenfalls auch im Rahmen von Freizeitaktivitäten und -gruppen. Die FuD-Leistungen können eine betreuende Familie so wirkungsvoll unterstützen, dass ambulant Betreutes Wohnen oder stationäres Wohnen vermieden oder hinausgezögert werden können.

Mit den neuen Richtlinien werden auch die unterschiedlichen Leistungsangebote, die bei den FuD-Anbietern im Landkreis (Caritas, St. Gallus-Hilfe, Feldner Mühle, Lebenshilfe, Bruderhausdiakonie und Reha Südwest) abgerufen werden können, koordiniert. Zur Finanzierung der Hilfen wird nach den Kriterien der Bedarfsbemessung eine Budgetierung in vier Stufen festgelegt: Beispielsweise für Alleinerziehende in Stufe I ein monatlicher Betrag von 639,31 Euro und in Stufe IV von 1920,39 Euro, für nicht Alleinerziehende in Stufe I von 511,46 Euro und in Stufe IV von 1536,31 Euro monatlich. Die grundsätzliche Bewilligung der Hilfeleistungen läuft künftig nach einer standardisierten Bedarfsüberprüfung ab. Sie setzt ein Hilfeplangespräch voraus und die Bedarfsfeststellung durch das Fallmanagement der Eingliederungshilfe samt Zielvereinbarungen. Den Antragstellern steht es frei, sich Sachleistungen im Rahmen des persönlichen Budgets selbstständig Unterstützung einzukaufen. Fallzahlen- und Kostensteigerungen hatten laut Verwaltung im Blick auf Wirtschaftlichkeit zur Neugestaltung des FuD geführt. Die jetzt geschaffenen Regelungen machen es möglich, die Antragsteller nach einem überprüfbaren Katalog gleich zu behandeln. Den Leistungsempfängern bringen die neuen Richtlinien Gleichbehandlung. Zudem können sie die Monatsbeträge eigenständig individuell verwalten und die für sie optimale Leistung einkaufen. Das Geld kann bei einem Anbieter eingesetzt oder auf verschiedene, auch niedrigschwellige Angebote verteilt werden. Nach Aussage von Sozialamtsleiter Jan Hauser ist Schwarzwald-Baar der erste Landkreis mit derartigen FuD-Regelungen. Die Leistungserbringer haben inzwischen zugestimmt. Und für den Kreishaushalt werden mit der Umsetzung der neuen Richtlinien keine Mehrbelastungen erwartet.