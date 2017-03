Schwarzwald-Baar-Kreis. Wer daran interessiert ist, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, kann sich jetzt informieren. Am Mittwoch, 22. März bietet der Pflegekinderdienst des Jugendamts von 10 bis 11.30 Uhr im Landratsamt in VS-Villingen, Raum 130 eine Infoveranstaltung. Dabei wird Irmtraud Kromer über Themen wie beispielsweise "Wozu werden Pflegeeltern benötigt?", "Was erwartet Sie mit einem Pflegekind?" und "Welche Voraussetzungen sollten mitgebracht werden?" informieren. Außerdem beantwortet ein erfahrener Pflegevater Fragen. Weitere Infos bei Irmtraud Kromer, Telefon: 07721/91 35 119, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.