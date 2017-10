Villingen-Schwenningen Neue Perspektiven zum Wiedereinstieg in den Beruf

Nach zwei Tagen intensiver Zusammenarbeit gab es für manche Teilnehmerinnen konkrete Jobangebote und für alle eine neue Perspektive in Richtung Wiedereinstieg. Mehr als 20 Teilnehmerinnen haben sich am ersten Kurstag in der IHK-Akademie eingefunden, unter ihnen Wiedereinsteigerinnen, Umsteigerinnen und Berufseinsteigerinnen. Wirtschaftsmediatorin Dorothea Grünewald gab als Referentin Tipps zu Bewerbungen und vermittelte Strategien, wie der Wiedereinstieg gelingen kann. Darüber hinaus gab die Wirtschaftsberaterin auch Einblicke in die Welt der Unternehmen. Am zweiten Tag trafen sieben Unternehmer und Personalverantwortliche auf die top vorbereiteten Frauen und es entwickelte sich so manch fruchtbares Gespräch.

Ähnlich vielfältig wie die Jobangebote waren die Ausbildungen der Frauen. Von der Zahntechnikerin über die Industriekauffrau bis hin zur Wirtschaftswissenschaftlerin waren die unterschiedlichsten Berufszweige vertreten. Ganz wichtig bei der Veranstaltung: Lebenserfahrung und soziale Kompetenzen kommen in den persönlichen Begegnungen nicht zu kurz, und hier können die Frauen richtig punkten.

"Wir sind sehr zufrieden mit der großen Resonanz, daran erkennt man, dass sich die Veranstaltung etabliert hat", zieht Miriam Kammerer, Leiterin der Kontaktstelle, Bilanz.