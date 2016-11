Villingen-Schwenningen. Das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises weist daraufhin, dass sich in den Wintermonaten von Dezember bis März die Öffnungszeiten der Kompostanlagen in Villingen (Niederwiesenstraße 45) und Hüfingen (In den Riedwiesen 1) wieder verkürzen. Ab morgen, 1. Dezember, gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.30 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr, samstags ist geschlossen. Im Januar und Februar gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.30 bis 12 Uhr, nachmittags und samstags geschlossen. Privatpersonen können jedoch auch samstags Grüngut bis zu einem Kubikmeter über die Recyclingzentren und Wertstoffhöfe des Landkreises entsorgen, teilt das Landratsamt mit.