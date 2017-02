Villingen-Schwenningen Neue Netzleitzentrale kostet bis zu sieben Millionen Euro

Aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen muss der Netzleitzentrale künftig mit einer Sicherheitsschleuse ausgestattet sein, sie muss schusssichere Fenster haben, eine doppelte Stromversorgung, genügend Fluchtwege und einen Krisenraum. Das alles hat das derzeitige Gebäude rechts vom Eingangstor nicht. Man entschloss sich, einen Neubau zu errichten. Der Platz ergab sich neben dem jetzigen Gebäude, dort wo aktuell gerade ein alter Lager- und Garagenschuppen abgerissen wird. Es entsteht ein zweistöckiges, quadratisches Zweckgebäude, das den aktuellen Anforderungen entspricht. Das meiste Geld werde in den Innenausbau fließen, erklärte Köngeter gestern im Gespräch, 2018 will man einziehen, in diesem Jahr soll der Rohbau fertig gestellt werden.

Die Netzleitstelle ist das Zentrum, von dem aus die Strom-, Gas- und Wärmenetze der SVS überwacht werden, die sich teilweise über die ganze Südbaar erstrecken. Hier laufen alle Informationen auf, beispielsweise ungewöhnliche Wasserverluste, Stromunterbrechungen, Daten zum Gasdruck und vieles mehr. Ein anderer Punkt ist die Forderung nach einer besseren IT-Sicherheit. Auch hier muss die SVS aufrüsten. Momentan sei man an der Prüfung und Abfrage der Firewalls. Anfang nächsten Jahres muss man sich zertifizieren lassen. Dies betreffe nicht nur die SVS, sondern alle Energieversorger. Köngeter rechnet damit, dass sich die kleineren Stadtwerke aufgrund der Kosten nach und nach in diesem Bereich zusammenschließen werden. Er sieht die gesetzlichen Forderungen grundsätzlich als richtig an, vor allem bei der Zutrittskontrolle und IT-Sicherheit, wenn man auch über die tiefe der Umsetzung streiten könne. Im Ranking der Energieversorger, was Stromausfälle angeht, stehe die SVS besser da als der Landesdurchschnitt, so Köngeter. Man müsse die Durchlässigkeit gewähren, da Drittanbieter den Strom gegen Gebühr durchleiten würden.

Zu den Stadtwerken gehören auch die Bäder der Doppelstadt. Im Hallenbad Villingen, dem Kneippbad und dem Neckarbad werde man zum 1. März die Eintrittspreise anpassen, teilte er weiter mit. Der Einzeleintritt im Hallen- und Neckarbad wird auf 4,80 Euro erhöht (6,7 Prozent) Der ermäßigte Eintritt um 20 Cent (6,9 Prozent) auf 3,10 Euro. Im Kneippbad wird der Eintritt zur Sommersaison von 4,20 auf 4,50 Euro angehoben, der ermäßigte Eintritt wird künftig 3 Euro kosten. Zuletzt wurden die Preise im Oktober 2012 erhöht, seit damals gab es rund acht Prozent Lohnsteigerung und ein Teil der ermäßigten Umsatzsteuer wurde ebenfalls gestrichen, beispielsweise für Kurse, hier muss man jetzt 19 Prozent Regelsteuersatz bezahlen.