Die Ampelanlage an der Kreuzung B27 und B33 in Bad Dürrheim wird umgebaut und erneuert. Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Sonntag, 11. und Montag, 12. September, sind Arbeiten für die Erneuerung der Ampelanlage an der Kreuzung B33/27 in Bad Dürrheim vorgesehen. Es werden alle Signalgeber und die Steuergeräte ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung der Steuergeräte wurde das Verkehrsprogramm an die aktuellen Verkehrszahlen angepasst. Die Ampelanlage muss für mindestens zwei Tage ausgeschalten werden. Die Arbeiten werden durch die Firma Siemens ausgeführt. In Anbetracht des erheblichen Verkehrsaufkommens im Kreuzungsbereich muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, teilt das Landratsamt mit.