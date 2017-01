Die DST Dreh- und Spantage Südwest startet am 25. Januar um 9 Uhr auf dem Messegelände. VS-Schwenningen. Offiziell wird die Messe um 10 Uhr von IHK-Präsident Dieter Teufel, Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Rupert Kubon eröffnet. Die Messe ermöglicht den Fachbesuchern, mitten im Branchencluster Feinmechanik relevante Informationen rund um das Thema Drehen, Fräsen und Zerspanen zu teilen. Sie ist drei Tage lang Marktplatz und Impulsgeber für Innovationen, Netzwerk für Know-how-Transfer und Börse für Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung. Mit 114 Ausstellern ist der Branchentreff komplett ausgebucht. Die Bandbreite der Aussteller reicht vom produzierenden Unternehmen über intelligente Werkzeugtechnik, Mess- und Spannmittel, Logistikmanagement bis zu Robotertechnologie und Recyclingverfahren. Experten berichten in Vorträgen über Erfahrungen im Optimieren von Produkten, Prozessen oder Workflows in der spanenden Fertigung. Das Konzept "Industrie 4.0" wird beispielsweise von Technikern in der Fertigung und von IT-Entwicklern bewertet. Die Dreh- und Spantage Südwest dauern von Mittwoch bis Freitag, 25. bis 27. Januar. Eintritt: 20 Euro, ermäßigt zehn Euro.