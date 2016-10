Villingen-Schwenningen Neue Führungsspitze beim SV

Günter Kahrs stellte sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung. Einstimmig zu seinem Nachfolger wurde ­Andreas Kohler gewählt. ­Sabine Adis, stellvertretende Vorsitzende, gab ihr Amt ebenfalls ab, ihre Nachfolgerin wurde Corinna Markuleski. Michael Stein wurde als Schatzmeister im Amt bestätigt. Der Sportverein zählt 177 Mitglieder, davon sind 60 aktiv.

Günter Kahrs und Schriftführer Daniel Wanger blickten auf ein aktives Jahr mit Laufveranstaltungen rund um Mühlhausen und der Abnahme des Sportabzeichens, an dem 35 Mitglieder Gold, Silber und Bronze erhielten, zurück. An dem Tischtennis-Turnier im November nahmen 23 Spieler teil, an der Winterwanderung im Februar beteiligten sich 27 Mitglieder, an dem Skiausflug zum Arlberg im Februar nahmen 42 Personen teil. An der Kindersportparty am 19. März nahmen 28 Kinder mit Kunststücken und Zirkusverführungen teil. Das Maibaumaufstellen lebte wieder auf, so Wanger. Bei der Veranstaltung "Olympia in Mühlhausen" auf dem Sportplatz nahmen 89 Kinder teil, und viele erkämpften sich Medaillen.

Die Damengymnastik, die von Ludmilla Derheim geleitet wird, verzeichnete zwei Neuzugänge. Zur Zeit sind regelmäßig acht bis zehn Damen bei der Gymnastik anwesend. Das Kinderturnen wird immer rege besucht. Zur Zeit machen 15 Kinder mit. Claudia Kohler und Tanja Stegmann kümmern sich um den Nachwuchs.