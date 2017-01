Villingen-Schwenningen (cos). Nachdem die Zahl der Flüchtlinge in VS lange gesunken ist, kam gestern ein neuer Schwung Asylbewerber an. 237 Flüchtlinge waren bis Montag in der Doppelstadt untergebracht – etwa halb so viele wie im viel kleineren Donaueschingen, wo 578 Flüchtlinge in den ehemaligen Kasernengebäuden leben. Gestern jedoch stieg die Zahl der Flüchtlinge sprunghaft an. Gleich 50 Personen wurden neu in Villingen untergebracht, sie wurden aus Heidelberg verlegt, so der Sprecher des Regierungspräsidiums Markus Adler auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Abgesehen davon bleibe es bei den Entscheidungen des Standortkonzepts Flüchtlingsaufnahme aus dem Dezember 2016: "VS soll Ende 2017 aufgegeben werden, Donaueschingen bleibt bis Ende 2019. Freiburg wird LEA-Standort, muss aber erst umgebaut und ertüchtigt werden."