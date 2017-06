Villingen-Schwenningen Neue Chance für die Kulturnacht

Sechs Open Air-Bühnen

Rund 140 Beiträge von 1000 Akteuren an 36 Orten, davon auf sechs Open Air-Bühnen: Ordentlich etwas zu sehen, zu hören und zu schmecken wird es beim diesjährigen Mix aus Musik, Theater, Show und Kulinarik auf jeden Fall geben. Das Geburtstagsmotto wird zwar beim Blick in das prall gefüllte Programm nur an vereinzelter Stelle deutlich, das Kulturamt hoffe aber auf die ein oder andere Überraschung der Gäste, meint Andreas Dobmeier.

Ganz im Zeichen der 1200-Jahrfeier steht zumindest das Doppelkonzert der Stadt­musik Villingen sowie der Stadtmusik Schwenningen: Im Wechsel von der Hauptbühne und der Stufenbühne am Pfarrhaus gegenüber ­spielend sollen sie für einen Höhepunkt auf dem Muslenplatz sorgen.

Brodas Bro, eine spanische Breakdance-Gruppe, die Künstlerin Anna Telbukh, die die Stadt VS live in den Sand malt, oder die finnische A-cappella-Formation Fork werden das Angebot auf dem Muslenplatz ergänzen. Es gipfelt um Mitternacht in ein musikalisches Feuerwerk.

Ohne Marktplatz

Hatte sich der kleine Muslenplatz nebenan im vergangenen Jahr als Plattform für Nachwuchskünstler entpuppt, wird er diesmal als Tanzbühne – vor allem für junge Gruppen – fungieren. Denn: Die Marktplatz-Bühne, auf der sonst getanzt und performed wurde, fällt durch die Sanierung komplett weg. Aufgestockt, berichtet Lisa Jeske, wurde das Angebot aber auf dem Platz vor der Stadtkirche. Dort sollen Singer-Songwriter sich ein Stell-Dich-Ein geben.

Jazzig wird es mit Beiträgen der Musikakademie oder der Doubletown-Bigband im Mauthepark zugehen. Dort lockt zudem eine separate Kinderbühne an. Nachwuchskünstler können sich in diesem Jahr auf der Hockenplatz-Bühne austoben. Sperrstunde ist wie gehabt um 2 Uhr – danach kann in den teilnehmenden Kneipen und Bars weitergefeiert werden, sagt der Kulturamtsleiter.

Obligatorische Bändel

Optimistisch blickt das Team auf die zwölfte Kultunachts-Ausgabe. Vergessen scheinen die letztjährigen Debatten um das neue Sicherheitskonzept und die Übertragung der Fußball-EM, die parallel lief. Und auch das durchwachsene Wetter hatte der Großveranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Rund 12 000 Besucher – etwa 6000 weniger als im Jahr davor – waren 2016 gekommen. Das habe ein Minus von 77 000 ergeben, so Dobmeier weiter. Daher sei – bis auf die Hauptacts – an eine Aufwandsentschädigung für die Akteure, wie es der eine oder andere gefordert hatte, nicht zu denken. Der Verkauf der Eintrittsbändel sowie die Unterstützung durch Sponsoren spülten die Ausgaben von 130 000 Euro gerade so wieder hinein. "Die Leistungen reichen von der Infrastruktur, über das Personal bis hin zum Reinungstrupp am kommenden Morgen", erklärt Dobmeier. Daher hoffe er, dass sich möglichst viele Bürger fair verhielten und Kulturnachtsbändel kauften.

Einzelne Taschenkontrollen

Eine Sicherheitsbesprechung zwischen den Ämtern, dem DRK, der Polizei oder dem Sicherheitsdienst stehe in den kommenden Wochen an. Durch die Marktplatzsanierung komme es zu keinen weiteren Einschränkungen. Die Erkenntnisse aus 2016 würden miteinfließen, das Konzept werde geringfügig verändert, so Dobmeier. Dazu zähle auch – als Reaktion auf die weltweiten Anschläge – die potenzielle Kontrolle von Rucksäcken und somit die Aufstockung des Sicherheitspersonals. "Die Menschen sollen sich sicher fühlen."

Weitere Informationen: Die Eintrittsbändel für die Kulturnacht am 1. Juli kosten im Vorverkauf acht, an der Abendkasse zehn Euro. Sie sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.