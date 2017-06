Villingen-Schwenningen Neue Bushaltestelle wirft Fragen auf

VS-Schwenningen. Die Bauarbeiten rund um den Schwenninger Marktplatz sind nicht nur in vollem Gange, sondern vor allem bislang im Kosten- und Zeitrahmen, wie den Mitgliedern des Technischen Ausschusses in der Sitzung am Dienstagabend versichert wurde. Derzeit würden in der Marktstraße die bestehenden Kabel tiefergelegt sowie die neuen Breitbandleitungen verlegt werden. Diese Arbeiten sollen in etwa zwei Wochen beendet sein. Die Gas- und Wasserleitungen hingegen, liegen bereits im Boden. Anfang Juli, so der weitere Plan, werde geschottert und provisorisch asphaltiert.

Dafür gab es vonseiten der Grünen-Fraktion Lob: "Wir freuen uns natürlich, dass alles nach Zeit- und Finanzplan läuft", sagte Helga Baur. Doch danach war mit den Lobeshymnen auch schon Schluss. Denn die Änderungen, die am ursprünglichen Plan vorgenommen wurden, stießen zahlreichen Gremiumsmitgliedern auf – und das durch sämtliche Fraktionen hinweg.

Größter Kritikpunkt sind die geplanten Bushaltestellen in der Dauchinger Straße. Diese sollen die Haltestationen am Marktplatz ersetzen. Der dadurch weitere Weg für die Schüler der Gartenschule zur Haltestelle stand ohnehin schon in der Kritik. Die veränderte Planung verschlimmert die Situation aus Sicht einiger Ausschussmitglieder nochmals. Denn nun soll die Haltestelle ortsauswärts nicht vor dem Gebäude mit der Hausnummer 10, sondern vor dem mit der Nummer 16 angelegt werden. "Die Schüler sind es gewohnt, aus der Schule rauszulaufen und in den Bus einzusteigen. In Zukunft müssten sie bis in die Dauchinger Straße laufen. Das könnte noch Ärger geben", blickt Helga Baur mit Sorge auf die Reaktionen der Eltern.