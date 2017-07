Villingen-Schwenningen (mae). Der Sitzkomfort im Theater am Ring soll, nach häufigen Beschwerden seitens des Publikums, deutlich gesteigert werden. Die Stadt plant daher die komplette Bestuhlung auszutauschen. Zudem soll auch der Parkettboten ausgebessert und der Teppich in den Seiteneingängen ausgetauscht werden. Allerdings muss im Zuge der Maßnahmen in Kauf genommen werden, dass zukünftig – nach Beratungen mit den Experten für Versammlungsstättenverordnung – 177 Sitzplätze wegfallen. Aus Sicht des Amtes für Kultur ist die Reduzierung der Kapazität vertretbar. Es wird mit Kosten in Höhe von 325 000 Euro gerechnet. Der Freundeskreises Kultur Villingen-Schwenningen möchte allerdings ein Stuhlpatenschaft-Projekt initiieren, um rund die Hälfte der Kosten über Spenden zu finanzieren.