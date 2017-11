Villingen-Schwenningen Neue Aufgabe für Holzmüller

Bereits im August hat der Schwarzwälder Bote exklusiv berichtet, dass dem bisherigen Leiter des Stadtbauamtes eine neue Aufgabe zugeteilt werden soll. In den vergangenen Jahren ist vor allem im Gemeinderat immer wieder Kritik an der Arbeit des Technischen Dezernates aufgekommen, das bis vor zwei Jahren von Baubürgermeister Rolf Fußhoeller geleitet wurde und in dessen Zuständigkeitsbereich das Stadtbauamt fällt. In den vergangenen drei Monaten haben sich die Juristen mit der Versetzung Holzmüllers beschäftigt.