Villingen-Schwenningen Neue Ampeln haben Startschwierigkeiten

An der viel frequentierten Kreuzung am Alpenblick sind die Autofahrer besonders zur Vorsicht aufgerufen. Am Montag wurde die alte Ampelanlage ausgeschaltet und durch neue LED-Technik ersetzt, die aber nicht gleich funktionierte. Nocham Mittwochnachmittag mussten die Autofahrer ohne Rot und Grün rechts vor links beachten. Laut Pressestelle der Stadt gab es eine technische Störung, die aber am Mittwochabend noch behoben wurde. Auch in der Mönchweiler Straße in Villingen habe es zwei bis drei Tage gedauert, bis die neue Ampelanlage in Betrieb gehen konnte, meinte Pressesprecherin Oxana Brunner.

Aus Umweltschutzgründen rüstet das Stadtbauamt die Ampeln auf LED-Technik um. Im Februar wurden zwei Ampeln erneuert: die Steuerung sowie die Signalgeber der Ampelanlage Schützenstraße/Rottweiler Straße/Spittelstraße sowie die Ampel in der Mönchweiler-/Friedrichstraße.

In diesem Jahr werden vier Ampeln in der ganzen Stadt auf LED-Technik umgestellt. Die Kosten betragen 100.000 Euro. Etwa ein Drittel wird durch die Klimaschutzinitiative des Bundes gefördert. Nach fünf Jahren amortisieren sich die Ausgaben, da bis zu 90 Prozent des Stromverbrauchs eingespart werde.