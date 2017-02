Villingen-Schwenningen Neubau in Rosengasse

Dennoch tut sich was im Gässle. Wie gestern von Jörg Bauer, einer der Zimmer­meister und Geschäftsführer der Firma Z7, zu erfahren war, wird anstelle eines "Ur-Alt-G‘lächters"- ein dreistöckiges Einfamilienhaus mit Satteldach und der Traufseite zur Straßenseite entstehen. Das Ganze ohne Keller wegen des innerstädtischen Grund­wasserspiegels. Gerne hätte man wohl auch das Nachbar-Gebäude mit einbezogen, doch sind es eben verschiedene Eigentums-Verhältnisse, die für die oft kleinen Parzellen in der Innenstadt gelten.

Der Name Rosengasse wurde als "rosegassly" erstmals 1432 erwähnt. Die Ortsgasse zwischen Niedere und Färberstraße hat jedoch mit der Rose eher nichts zu tun, so Hans Maier in seinem Flurnamen-Buch von 1962. Vielmehr gehe der Name zurück auf die im Mittelalter in hoher Blüte gestandene Pferdezucht, leitet sich doch Ross vom schwäbischen "ros" ab.

Der untere Teil der Gasse hieß noch bis 1900 der "Hohle Graben", eine Bezeichnung für ziemlich schmale ­Gässchen.