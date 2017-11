Villingen-Schwenningen Neubau für Verwaltung rückt in Sicht

Villingen-Schwenningen. Nach der breiten Zustimmung im Technischen Ausschuss fiel das Echo am Mittwochabend ebenso positiv aus.

Für den Umbau von zwei Mannschaftskasernen zu Verwaltungsgebäuden mit 360 Arbeitsplätzen samt Sitzungs- und Lagerräumen schätzt Flöß mit Kosten in Höhe von 41,1 Millionen Euro. In diese Summe habe er sowohl eine mögliche Baukostensteigerung als auch einen Betrag für Unvorhergesehenes eingerechnet. Zudem seien auch Ausgaben für Posten wie Schallschutz, Ausstattung der Büro, Außenanlagen und Umzug berücksichtigt. Dank der guten Substanz der 1934/1935 gebauten Kasernen lasse sich darauf aufbauen. "Es ist kein pompöser Neubau, trotzdem hochmodern", charakterisierte er seine Pläne, gerade für die Entwürfe der Büros sei er in engem Kontakt zu den Ämtern gestanden, um deren Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Die Kosten für einen kompletten Neubau ohne Ausstattung und Freigelände beziffert der Architekt auf Grundlage bundesweiter Vergleichszahlen auf rund 50,1 Millionen Euro. Wenn der Gemeinderat auf dieser Grundlage der Nutzung von Teilen des Mangin-Geländes für die Verwaltung zustimme, könne die Stadt im Frühjahr die konkrete Planung ausschreiben und im Juni ein Büro beauftragen. Dann bleibe rund ein Jahr Zeit für die Ausarbeitung der Entwürfe und das Baugenehmigungsverfahren. Bei einer Bauphase von zwei Jahren ab August 2019 könnten die Dienststellen im Herbst 2021 einziehen, nannte Flöß den zeitlichen Rahmen.