Villingen-Schwenningen Nette Runde gerät aus den Fugen

Die Komödie, in bester französischer Tradition von Matthieu Dalaporte und Alexandre de la Patellière 2010 als Theaterstück geschrieben und über 250 Mal am Pariser Théâtre Edouard VII gespielt, wurde 2012 verfilmt und feierte auch in Deutschland große Erfolge. "Ein zwischenmenschliches Desaster, wie es in den besten Familien vorkommen kann: Tragisch und komisch zugleich", sagt Regisseurin Britta Dumke.

Das fünfköpfige TaT-Ensemble mit Regieassistentin Claudia Würth und Produktionsleiterin Doris Erdel-Trübsand sowie Hermann Schreiber an der Technik plant weitere 16 Aufführungen: am 16., 18., 19., 23., 25., 26. und 30. November, am 2., 3., 7., 9., 10., 11., 14., 16. und 17. Dezember.