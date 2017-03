Villingen-Schwenningen Nervenkitzel in der Stadtbibliothek

VS-Schwenningen. Der Autor Jörg Böhm wird in der Stadtbibliothek aus seinem Krimi "Und die Schuld trägt deinen Namen" vorlesen. Die deutsch-italienische Gesellschaft lädt in Kooperation mit der Stadtbibliothek am Freitag, 17. März, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek am Muslenplatz zu diesem Nervenkitzel ein. Eintrittskarten zu fünf Euro sind im Vorverkauf in beiden Häusern der Stadtbibliothek und an der Abendkasse erhältlich.