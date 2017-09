VS-Villingen. Zu einem Neo-Folk-Konzert kommt es am Montag, 2. Oktober, 20.30 Uhr, wenn das australische Trio Tinpan Orange aus Melbourne im Villinger Café Limba auftritt. Tinpan Orange und die Metro in Melbourne haben eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit: Beide profitieren von der zauberhaften Stimme von Emily Lubitz. Die Frontfrau des australischen Folk-Trios Tinpan Orange hat 2012 der Sicherheitskampagne der Metro mit "Dumb Ways To Die" ihre Stimme geliehen und wurde so bis heute von etwa 120 Millionen Menschen gehört.