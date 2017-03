Villingen-Schwenningen Nein zu Gebührenerhöhung

Villingen-Schwenningen. Oberbürgermeister Rupert Kubon hatte zwar darauf hingewiesen, dass "alle im Raum es am liebsten kostenfrei hätten". Die Stadt stehe aber im Dilemma, Gebühren zu erheben. Die müssten im Verhältnis stehen zu dem, was die Gemeinde investiere. Vor zehn Jahren habe die Stadt nach allen Zuschüssen und Gebührenzahlungen zwölf Millionen Euro für die Kindertageseinrichtungen aufgewandt. In diesem Jahr werden im laufenden Haushalt mit 23,4 Millionen Euro nahezu das Doppelte eingesetzt, und das, obwohl der Beitrag der Eltern über diesen Zeitraum hinweg nicht gestiegen sei. Seien sie vor zehn Jahren noch mit neun Prozent an den Kosten für die Betreuung beteiligt gewesen, liege dieser Anteil nun bei 6,3 Prozent. Wenn die Stadt nicht mehr Geld einnehme, stehe es schlecht um den weiteren Ausbau der Tagesstätten und die Ausweitung der Betreuungszeiten, warnte Kubon.

Zwei Möglichkeiten der Gebührenerhöhung in den nächsten drei Jahren hatte das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) vorgelegt: eine vom Einkommen unabhängige Anpassung und ein Modell mit Ermäßigungen je nach Verdienst. Mit der einkommensabhängigen Variante konnten sich Katharina Hirt, CDU, und Joachim von Mirbach von den Grünen durchaus anfreunden, gerade mit Blick auf das breite Angebot und die professionelle Betreuung. Ein vereinfachtes Modell der Ermäßigung schlug Michael Stöffelmaier vom Caritasverband für die Träger von Kirche und Wohlfahrtsverbänden vor: Sobald eine Familie durch die Gebühren vom Armutsrisiko bedroht sei, solle die Stadt den Betrag so kappen, dass das Einkommen diese Schwelle nicht unterschreitet.

Mit den Freien Wählern sei eine Erhöhung nicht zu machen, betonte indes Karl-Henning Lichte von den Freien Wählern. Im Gegenteil: Seit Jahren mache sich die Fraktion dafür stark, die Kinderbetreuung als wesentlichen Bestandteil der Bildung kostenlos anzubieten. Und die Orientierung am Einkommen sei ohnehin ein zu großer Aufwand. Da mehr Personal einzustellen sei, rechne sich diese Variante nicht. Ins gleiche Horn blies Bernd Lohmiller, SPD, der die Stadt zugleich aufforderte, die Schließtage zu verringern, die Öffnungszeiten zu verlängern und einen städtischen Betriebskindergarten auf dem Mangingelände zu schaffen.