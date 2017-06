Villingen-Schwenningen Neckarschüler proben für die große Bühne

"Das Nachmittagsprojekt Tanztheater wurde für die Dauer des Schuljahres ausgelegt. Es war klar, dass es seinen Abschluss in der Tanzaufführung findet", erläutert Schulleiterin Fenke Härtel. "Die Kinder sind mit Feuereifer dabei", freut sie sich und fügt hinzu­: "Ich finde es toll, dass auch so viele Jungs mit machen." Diese Meinung teilt auch Rolanda Schmidt, die in der Doppelstadt durch Schulen und Kindergärten reist, um den Nachwuchs über Bewegung zur Musik zu bringen.

Während am Anfang des Schuljahres die Grundlagen gelegt wurden, beispielsweise mit Präsenzschulung und Improvisation, machten sich Rolanda Schmidt und ihre Gruppe vor etwa drei Monaten daran, eine Choreografie zu entwickeln. "Das Ziel des Tanztheater-Projektes ist es, dass die Kinder ihre eigene Bewegungssprache entwickeln können", schildert Schmidt und stellt begeistert fest, dass sie bei den Kindern große Entwicklungssprünge sehen konnte. "Über Improvisation und die Arbeit mit den Kindern ist die Choreografie entstanden", lässt sie in den Kreativprozess blicken. Etwa fünf Minuten dauert diese.

Letzte Woche war die Gruppe das erste Mal auf der Bühne im Theater am Ring. "Die Kinder haben Respekt vor der Originalbühne und wissen diese zu schätzen. Sie haben gespürt, dass es ein besonderer Raum ist", sagt Schmidt, die Dozentin für Musik und Bewegung an der Musikakademie VS ist. Der große Auftritt naht, noch vier Proben gibt es, bevor das Stück aufgeführt wird. "Die Schüler freuen sich auf die Proben mit den anderen Beteiligten und sind auf die Proben mit dem Orchester gespannt", sagt Schmidt. Tänzerische Spielfreude, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, sich voll und ganz auf das Projekt einzulassen, zeichne die 15-köpfige Gruppe aus. "Der an sich wilde Zusammenschluss von Kindern hat unglaublich gut funktioniert und es ist schade, dass die schöne Gruppe aufgelöst wird", resümiert sie.