Villingen-Schwenningen Neckarpark wird weiter aufgehübscht

Der Poller in der Möglingsstraße sei kurzzeitig defekt gewesen, mittlerweile aber repariert und wie gewollt ab 20 Uhr wieder in Funktion. Um die Attraktivität des Landesgartenschaugeländes zu steigern, die Ruhe aber zu bewahren, hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht: Die Bänke im Ruhegarten nahe der Wohnanlage wurden abmontiert, das Beachvolleyballfeld am Stellwerk hingegen saniert und zwei Boulebahnen neugebaut, berichtet Brunner.

Im Herbst entstehe der neue Duft- und Staudengarten mit neuen Pflanzflächen und Hochbeeten sowie zwei Seniorenbänken. Abhängig von den dann noch zur Verfügung stehenden Mitteln beabsichtigt die Abteilung Stadtgrün, den Neckarpark mit weiteren Sitzgelegenheiten aufzuwerten, fügt die Pressesprecherin hinzu. Das Trampolin sei vor kurzem neben dem Basketballfeld wieder aufgebaut worden.