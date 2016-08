Villingen-Schwenningen Neckarpark: Weniger Lärm, Müll und Unrat

Dass viele Jugendliche ähnlich denken, bemerken auch die Bewohner der Neckarpark-Anlage. "Glücklicherweise liegt unsere Wohnung zur Rückseite hinaus, dann bekommen wir nicht so viel mit wie andere", sagt eine Rentnerin, die mit Mann und Enkeltochter vom Spaziergang wiederkommt.

Besonders der Platz vor den Häusern, der mit Zigarettenkippen übersäht ist, sei nach wie vor bei Jugendlichen beliebt. Trotzdem: "Es hat sich in diesem Sommer ein bisschen gebessert", berichtet die Anwohnerin. Einen Grund dafür sieht sie in den elektronischen Polleranlagen, die die Stadt in der Querstraße Am Neckarpark errichtet hat. Ab acht Uhr abends können dort keine Autos mehr hineinfahren.

"Früher wurden dort regelmäßig kleine Rennen ausgetragen, oder die Fahrer haben in ihren getunten Autos die Motoren laut aufheulen lassen", sagt die Schwenningerin. Das sei jetzt vorbei – zumindest vorläufig. Denn schon seit längerer Zeit sind auf dem großen Parkplatz am ehemaligen Jäckle-Areal ebenso jugendliche Grüppchen in tiefergelegten Autos zu beobachten, die sich treffen, laut Musik hören und Motoren laufen lassen.

Ein Phänomen, das bereits weite Kreise gezogen hat? "Der Parkplatz ist beliebt bei jungen Menschen, die mit ihren Autos kommen und laut Musik hören. Das wissen wir", sagt Stadtpressesprecherin Oxana Brunner.

Wie auch das Neckarpark-Gelände werde der Bereich am Neckartower täglich mehrmals vom kommunalen Ordnungsdienst sowie von der Polizei kontrolliert. Infolge von Ruhestörungen habe es bereits Verwarnungen oder sogar Platzverweise gegeben. Dennoch sehe die Stadt den Parkplatz nicht als "ganz extremen Fall" an – zumindest noch nicht.

Auch Brunner kann bestätigen, dass der Lärmpegel auf dem LGS-Gelände bedingt durch die angebrachte Polleranlage abgenommen hat. Trotzdem: Dass sich auch dort weiterhin Jugendliche aufhielten, die grillen und lauter sind, sei nach wie vor gegeben.

Und was sagt die Polizei zur Situation auf dem Parkplatz? Ein paar Beschwerden habe er bereits reinbekommen, berichtet Jürgen Laufer vom Polizeirevier Schwenningen.