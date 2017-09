Villingen-Schwenningen Neckarhalle: Keine einheitliche Lösung

Er hat bei den Fraktionen nochmal Feuer in die ohnehin schon hitzige Diskussion um das Parkplatzkonzept für die Neckarhalle gebracht: Der Vorschlag von CDU-Stadtrat Bernd Hezel, ein Parkdeck über den Hochschulparkplatz an der Erzbergerstraße zu bauen, um den Verkehr in der Neckarstraße zu entlasten.

Der Vorschlag sei sehr gut und von der Topografie her geschickt, meint Hezels Parteikollegin und Fraktionsvorsitzende, Renate Breuning. Jedoch befürchte sie – nicht zuletzt durch die ohnehin schon zögerlichen Diskussionen mit den Hochschulen als Parkplatznutzer –, dass diese Lösung bis zur Halleneröffnung nicht mehr verwirklicht werden kann.

"Dies lässt uns zögern, sie an die erste Stelle zu setzen", sagt Breuning, und verweist gleichzeitig auf die Dringlichkeit der 44 Parkplätze auf der Südseite der Halle – an denen sich in den Ausschüssen die Geister geschieden hatten. "Die Situation für die Bewohner im Neckarstadtteil scheint unerträglich – wir sind in der Schuld, zusätzliche Plätze zu schaffen." Und dies habe die CDU-Fraktion von Anfang an gefordert. Trotzdem möchte die Fraktionsvorsitzende am Vorschlag ihres Parteikollegen längerfristig festhalten.