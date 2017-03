Villingen-Schwenningen Neckarforum startet neues Programm

VS-Schwenningen. Als Marktplatz der internationalen Begegnungen hat Ingeborg Wiech den früheren Generationentreff ausgegeben. Das Neckarforum soll Anziehungs- und Unterhaltungspunkt für Jung und Alt werden. Das neue Programm, das laut Ingeborg Wiech im groben bis Juni stehe, beinhalte einmalige Vorträge und Workshops, Theateraufführungen sowie mehrmalige Kurse.

Bereits ab kommenden Montag finden die ersten Kurse statt. Beim "Tanz der Frauen" werden den Kursteilnehmerinnen an sechs Abenden die Grundlagen der spiraligen Figuren und Schlangenbewegungen des orientalischen Tanzes beigebracht. Ebenfalls am Montag startet der "Hawaiianische Tanz". Neben der Bewegung soll in einem anderen Kurs das Körpergefühl im Mittelpunkt stehen: Ab Dienstag, 7. März, bietet Ingeborg Wiech selbst drei Abende unter dem Motto "Abnehmen mit Köpfchen" an und wird ihr eigenes erprobtes Konzept vorstellen.

"Mir ist die Vielseitigkeit des Angebots wichtig", sagt Wiech, die bei der Auswahl von Dozenten, Referenten und Kursleitern überwiegend auf regionale Fachleute zurückgreift. "Ich profitiere aber auch von meinen Kontakten und Beziehungen und so werden im Laufe des Jahres Persönlichkeiten im Neckarforum referieren, die bekannte Namen haben", verrät sie.