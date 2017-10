Villingen-Schwenningen Neben Shakespeare gibt es Kabarett im Rollmops-Theater

Zunächst wird im Theater das Stück "Maß für Maß" von William Shakespeare gezeigt. Termine sind: 15., 18., 22., 27. und 29. Oktober, jeweils ab 20 Uhr. Eine Geschichte, in deren Verlauf und Verwicklung menschliche Laster und Tugenden auf ihre Spitze getrieben werden. Der Eintritt beträgt 14 Euro.

Das Theater präsentiert "Bernard Paschke – ein bunter Pott Püree" am Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr. Der Junge von der Kinderschokolade steht auf der Bühne und verkündet dem Publikum die Wahrheit. Ist er nicht noch etwas zu jung dafür, werden sie fragen. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

"Nord-Süd-Gefälle" von und mit Mike und Aydin Am heißt es am Montag, 23. Oktober, 20 Uhr. Es ist ein Kabarettabend für alle, die aus dem Norden und dem Süden kommen. Noch nie waren Klischees so lustig. Ein gebürtiger Engländer (Nordeuropäer) und ein gebürtiger Türke (Südeuropäer) treten auf, um die Differenzen zwischen diesen sehr unterschiedlichen Mentalitäten ans Tageslicht zu bringen. Und schon bei der Anmoderation geht’s los. Auf Englisch? Auf Türkisch? Oder doch auf Deutsch? Etwa zwei Stunden werden alle Klischees, die man über Nordeuropäer und Südländer haben kann, gnadenlos dargestellt. Frech, vorlaut und natürlich politisch total unkorrekt. Wenn ein Engländer und ein Türke sich treffen, darf natürlich die EU als Thema nicht fehlen. Der Eintritt kostet zwölf Euro.