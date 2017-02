Villingen-Schwenningen Naturschutz in den Mittelpunkt stellen

VS-Schwenningen. Bei der Mitgliederversammlung richtete Schmidt einen eindringlichen Appell an alle Wandervereine und Umweltverbände der Region, in Sachen Naturschutz zusammenzuarbeiten.

Der am 24. September stattfindende Aktionstag "Unser Neckar" gehe in die richtige Richtung. Er selbst werde für einen Beisitz im Trägerverein des Umweltzentrums kandidieren. Die Anreisen zu Wanderungen mit dem Bus werden – allerdings eher aus Kostengründen – inzwischen häufiger mit der Bahn erledigt. Vorwerfen lassen müsse sich der Ortsverein, dass er Wanderziele sogar mit dem Flugzeug erreiche, gab Naturschutzwart Dieter Maier zu bedenken. Mit 562 Mitgliedern steht der Schwäbische Albverein in Schwenningen gut da, auch wenn das Durchschnittsalter der Mitglieder steigt – fast die Hälfte ist zwischen 70 und 79 Jahre alt, verriet die Statistik des stellvertretenden Vorsitzenden, Uwe Schlegel.

Wanderwart Bernhard Rosenstiel blickte auf 81 Outdooraktivitäten zurück mit durchschnittlich 24 Teilnehmern. Waren es 2016 noch 55 Wanderführer, so stehen in diesem Jahr nur noch 42 zur Verfügung "und der Nachwuchs fehlt", bedauerte Rosenstiel.