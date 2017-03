Villingen-Schwenningen Naturheilverein kämpft um Existenz

Eigentlich müsste es das Anliegen eines jeden Mitglieds des Naturheilvereins sein, das Herzstück – das Sonnenbädle – am Leben zu erhalten. Doch auch bei der jüngsten Abteilungsversammlung wurden wie in den vergangenen Jahren Differenzen und Missstimmung offensichtlich. Allen voran ist es die Strafanzeige, die derzeit gegen den Kassierer läuft. Rund 3500 Euro soll er 2016 aus der Vereinskasse genommen haben. Der Vorstand habe im Spätsommer Unstimmigkeiten in der Kasse entdeckt, berichtet der Vorsitzende des Naturheilvereins und neuer Sonnenbädle-Abteilungsleiter, Uwe Schondelmaier. Dabei habe es sich um eigenmächtige Ausgaben, unter anderem zum Tanken, gehandelt.

Der Vorstand habe daraufhin mehrfach zusammengesessen und einen Rechtsanwalt sowie Steuerberater zurande gezogen. Die Strafanzeige sei mittlerweile bei der Polizei eingereicht, berichtet Schondelmaier, der das Handeln des Kassierers nicht nachvollziehen kann: "Wir kämpfen jedes Jahr aufs Neue um unsere Existenz, jeder Cent zählt – und dann so etwas." Da er dabei sei, die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen, sagt der Beschuldigte auf Nachfrage unserer Zeitung, möchte er sich derzeit nicht öffentlich dazu äußern.

Neuer Kassenwart, neuer Abteilungsleiter, neuer Stellvertreter: Wird sich trotz umgekrempelter Führung etwas ändern im Sonnenbädle? "Es wird weiterlaufen, ganz klar", macht Schondelmaier sofort deutlich. "Wir sind Macher, keine Schwätzer." Das Vereinsheim werde vor Saisonbeginn gestrichen, dann möchte der Verein mit dem Projekt grünes Klassenzimmer vermehrt Schüler ins Gürgele locken. Nach wie vor sollen junge Familien den Hauptkundenstamm bilden.