Villingen-Schwenningen. Volkshochschule, BUND und Naturfreunde laden ein zu einem Ausflug am Samstag, 1. April, auf die Insel Reichenau. Der fünf Kilometer lange, bequeme Wanderweg verläuft am Ufer mit reizvollen Ausblicken in Natur und Landschaft. Treffpunkt ist im Villinger Bahnhof um 10.55 Uhr, Rückkehr um 18.50 Uhr. Die Fahrtkosten betragen 15 Euro, für Kinder fünf Euro. Anmeldungen sind bis 31. März unter 0176/96 03 43 37 möglich.