Villingen-Schwenningen Natur- und Denkmalschutz durchkreuzen Abrisspläne

Während das Bettenhaus auf Eis gelegt wurde, geht es den restlichen Gebäuden an den Kragen. In der kommenden Woche rücke zudem eine Brechanlage an, um die heruntergerissenen Materialien zu recyclen. Spannend werde es nochmal, so der Projektleiter, wenn die Tunnelverbindung zwischen dem Bettenhaus F und der Technikzentrale, die rund 80 Meter lang und sieben Meter tief ist, rückgebaut wird.

Freie Sicht auf das Areal hat der Betrachter mittlerweile von allen Seiten, denn die Rohdung der Bäume und Sträucher sei abgeschlossen. "Jeder Baum, der erhaltenswert war, wurde durch Holzkästen geschützt", berichtet Gmeinder.

Auch wenn sich die Abrissarbeiten in die Länge ziehen: Mit dem Wohngebiet Eschelen, das auf dem Gelände einmal entstehen soll, werde bereits zwischen Juli und August begonnen – zumindest indirekt. Dann soll nämlich auf einer Seite am Ende der Schramberger Straße sowie am ehemaligen großen Parkplatz an der Röntgenstraße der Bau einer Straße starten.