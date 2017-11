Villingen-Schwenningen Natur strahlt immer noch in unglaublicher Schönheit

VS-Villingen. Im Rahmen der Event-Reihe "story VS" findet in der Hauptselle der Sparkasse in Villingen in der Gerberstraße eine Fotografieausstellung von fünf der renommiertesten deutschen Naturfotografen statt. Ingo Arndt, Florian Schulz, David Hettich, Markus Mauthe und Bernd Römmelt, das sind die Namen hinter den Fotos, welche die Sparkasse zieren.