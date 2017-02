Villingen-Schwenningen Natürlich ein Villinger: Der Fitmacher aus der Dose

Villingen-Schwenningen. Papp­süß und völlig überzuckert, wenn Mike Lorenz, Inhaber der Boutique Moos in der Oberen Straße in Villingen, einen Energydrink konsumierte, dann ging es ihm wie vielen anderen: Das hatte so gar nichts mit Genuss zu tun. Und trotzdem greifen so viele in Clubs, im Auto oder auf Partys zu den Fitmachern aus der Dose. "Ich habe sie immer wieder probiert, aber es hat mir nicht geschmeckt", so die nüchterne Bilanz des 27-jährigen Villingers. Er suchte Alternativen und weil es die nicht gab, machte er sie kurzerhand selbst: Mike Lorenz kreierte seinen eigenen Energydrink.

Von einem Kurs zum Barkeeper bei der Barschule in München brachte er Fachwissen mit. Doch abgesehen davon ging es nach Feierabend in der heimischen Küche ganz bodenständig zur Sache. Das große Experimentieren mit der Rezeptur begann. Den Messbecher sowie Papier und Bleistift zur Hand, schraubte Lorenz immer wieder an der Zusammensetzung. Die Richtung war klar: Der Drink sollte fruchtig schmecken, ausschließlich über natürliche Inhaltsstoffe verfügen und nicht zu süß sein. Chemie pur wie den großen Vorläufern kam Mike Lorenz nicht in die Dose. Am liebsten, erzählt er, hätte er sogar ganz auf Zucker verzichtet. "Ich habe dann alle möglichen Zuckerarten probiert" – Agavendicksaft, Kokosblütensirup, Ahornsirup wanderten ins Getränk – doch sie alle schafften eines nicht: den Guarana-Geschmack zu überdecken. "Also habe ich doch Zucker genommen, aber in geringerer Dosis."

Irgendwann war die Rezeptur perfekt. Und dann ging alles ganz schnell: Der junge Geschäftsmann schickte die Rezeptur zusammen mit einem Muster an eine österreichische Firma, mit der Bitte, den Drink in Dosen abzufüllen. Das ist in der ersten Charge bei dem Lohnabfüller gleich 30 000-fach passiert.