Villingen-Schwenningen Narros sollen Anonymität wahren

Der große historische Umzug beginnt am Montag um 9 Uhr am Niederen Tor. Aufstellungsort ist die Berthold­straße. Unterwegs an der Umzugstrecke ist der "Häs-Tüv" aktiv, der besonders auf nicht korrekt angezogene Hästräger und schlechte Schemen achtet. Vor Umzugsbeginn kon­trollieren Ratsherrn, dass Altvillingerinnen außer wirklich alten Chaisen für kleine Kinder keine anderen Transportmittel wie Leiter- oder Bollerwagen mitführen.

Narros ohne Begleitung stellen sich auf dem Tonhallenvorplatz auf, sie werden von dort aus in den Umzug eingewiesen. Damit sich später kommende Narros nicht in die vorderen Reihen durchdrängen, wird die Rasenfläche entlang der Bertholdstraße zwischen Gefängnis und Niedere Straße doppelt abgesperrt. Umzugsabzeichen werden ausschließlich beim Riettor am Umzugsende ausgegeben.

Um 14.15 Uhr erklingt zum bereits 41. Mal der Ruf: "Maschgere lauf". Zunftmeister Anselm Säger erklärt vor dem Maschgerelauf über Lautsprecher die historische Villinger Fasnet und alle Traditionsfiguren. Die Strecke führt vom Oberen Tor zum Riettor. Da der Maschgerelauf als reine Brauchtumsveranstaltung ausgelegt ist, will die Zunft nur vorbildlich angezogene Teilnehmer mit guten Schemen dabei haben. Kinder und Mäschgerle mit Chaisen sowie Altvillingerinnen ohne Schemen dürfen, so die klare Vorgabe des Zunftrates, nicht mitlaufen.

Nach dem Maschgerelauf sorgen in der Stadt Kapellen für musikalische Unterhaltung. In der Rietstraße treten die Wueschtgruppe und die Glonki-Blechtrommlern wieder zu einem unterhaltsamen Wettkampf gegeneinander an. Der Weinbrunnen der Wueschte ist freilich in Betrieb.

Die Wueschtgruppe startet bereits am Samstag in die Fasnet. Gegen 14.45 Uhr wird nach einem kleinen Umzug der Brunnenwuescht in der Rietstraße aufgestellt, begleitet wie immer von der "Sackkapelle".

Die Zehntscheuer, die am Fasnetssamstag von der Wueschtgruppe bewirtet wird, ist erst ab 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Montag und Dienstag ist die Zehntscheuer ein reines Narrostüble.

Am Dienstag stellen sich die Zunft-Teilnehmer am großen Umzug um 13 Uhr in der Bertholdstraße auf. Die historische Villinger Fasnet endet mit der Schlüsselrückgabe und dem Strohverbrennen der Wueschte vor dem Rathaus am Dienstag um Mitternacht.