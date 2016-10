Villingen-Schwenningen Narrentreffen nimmt Formen an

VS-Villingen. Die Teilnahme von gut 80 Vertretern am zweiten Treffen zeigt, dass man sich auf die Vereine in Villingen-Schwenningen verlassen kann.

Joachim Wöhrle, Leiter des Haupt- und Personalamtes und Zunftmeister der Historischen Narrozunft, brachte die Vereinsvertreter gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Michael Schubert, Renate Belz und Lisa Langenbacher auf den neuesten Planungsstand des fünften Zähringertreffens am 28. und 29. Januar.

Das "Fest der Begegnungen" wird innerhalb der Stadtmauern, auf drei Bühnen auf dem Osianderplatz, dem Latschariplatz und in der Färberstraße stattfinden, in den gastronomischen Betrieben, an Straßenständen und in den Fastnetstüble der Vereine gefeiert und mit Höhepunkten gespickt sein. Am Samstag beginnt das Großereignis, zu dem allein 3000 Gäste aus den elf deutschen und Schweizer Zähringerstädten erwartet werden, um 18 Uhr vor dem Riettor. Die Dörr-Brüder begrüßen musikalisch, sowohl filmisch auf einer Riesenleinwand als auch schauspielerisch werden die Geschichte der Stadt und der Villinger Fasnet gezeigt – "und die ganze Rietstraße ist Zuschauerraum". Um 19.30 Uhr beginnt ein Fackellauf, der hinter dem Riettor mit einem "Hexenfeuer" endet. Keine Frei-, aber eine Nacht lang bis vier Uhr sei dann Zeit, dezentral Begegnungen zu pflegen, wie es sich Wöhrle wünscht.