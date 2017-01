Villingen-Schwenningen Narrengericht tagt im Backstüble

Zur Hexentaufe hatten sich fünf Täuflinge für die Prozedur angestellt: Giuseppa Volurana, Steffie Kohler, Jonathan Baur, Andre Schulz und Daniel Rehm. Sie wurden von den Hexenmitgliedern von ihren Plätzen abgeholt und in bewährter Manier in den Holzverschlag mit Stroh gebracht. Hernach hatten alle ihren Spaß daran, das Stroh umzuverteilen, und zwar so lange, bis fast nichts mehr in dem Holzverschlag war, sondern jeder Millimeter an den Täuflingen so richtig gut mit Stroh ausgestopft gewesen ist.

Auch mussten die Neuhexen den Hexenspruch aufsagen, wurden mit Öl beträufelt (also getauft), bekamen anschließend noch einen nicht wirklich gut schmeckenden Hexentrunk.

Die Täuflinge machten hierbei auch die Erfahrung, dass es sich bei diesem Hexengebräu um einen echten "Feuerbrenner" handelt. Obendrein wurden die "gemeinen Delinquenten" von den Sheriffs vorgeführt und mussten sich ihre "Schandtaten" anhören.