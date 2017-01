Villingen-Schwenningen Narrendorf für Zähringertreffen steht

Sieben Vereine bieten an den beiden Tagen zahlreiche Leckereien an. In direkter Umgebung wird es zudem ein Festzelt der städtischen Patenkompanie geben. Doch nicht nur das: Am Franziskaner darf man sich zudem über verschiedene Auftritte freuen.

Los geht es dort am Samstag ab 16 Uhr mit der Ranzengarde Concordia Freiburg. Im Viertelstundentakt unterhalten wechselnde Gruppen und Zünfte die Gäste und Narren bis 17.30 Uhr. Das gleiche Spiel am Sonntag: Da geht es um 11 Uhr mit Pläfä Fleglä Bern los, um 13.15 Uhr folgt der letzte Auftritt.