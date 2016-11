Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Kulturstiftung der schwäbisch-alemannischen Fastnacht hat im Besucherzentrum des Tuttlinger Medizintechnikunternehmens Karl Storz ihre Stifterversammlung abgehalten. Ihr Forschungspreis ging an Karin Bürkert von der Universität Tübingen. Zu Beginn begrüßte Karl Storz-Geschäftsführerin, Sybill Storz, die Narren und Gäste und dankte ihnen für "die Aufrechterhaltung des Narrenbrauchtums in den schwierigen Zeiten der Globalisierung". Die Kulturstiftung habe es sich laut ihres Vorsitzenden Roland Wehrle zum Ziel gemacht, die "schwäbisch-alemannische Fastnacht bestmöglich zu fördern und die dahintersteckende Kultur am Leben zu erhalten" "Fasnacht erforschen" Höhepunkt der Versammlung war die Verleihung des Forschungspreises. Dieser wird alle zwei Jahre vergeben und auch nur dann, wenn geeignete wissenschaftliche Arbeiten bei der Stiftung eingehen. Der Preisträger wird von einem mit Experten besetzten Kuratorium ausgewählt. Den diesjährigen Preis erhielt Karin Bürkert für ihre Forschungsarbeit mit dem Titel " Fastnacht erforschen. Zur Herstellung und Vermittlung von Kulturwissen 1961 bis 1969". Bürkert ist akademische Rätin am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht der sogenannte Tübinger Forschungskreis. Dieser bildete sich in den 1960-er-Jahren und bestand aus praktizierenden Narren sowie eher wissenschaftlich geprägten Funktionären. Das Ziel des Kreises war der Dialog zwischen den beiden grundverschiedenen Gruppen. Die Ergebnisse wurden schnell publik und hallen bis heute nach. Interessant an ihrem Forschungsgebiet fand die Preisträgerin, "wie Wissenschaft die Fastnachtspraxis und die Fastnachtspraxis die Wissenschaft beeinflussen". Die von Kuratoriumsmitglied Jürgen Schicht vorgetragene Laudatio spielten ein Narr, ein Narrenfunktionär sowie eine Wissenschaftlerin pantomimisch nach. Dabei wurde die Geschichte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht mit dem Schwerpunkt auf dem Tübinger Arbeitskreis vorgetragen und war so eine Hommage an die Arbeit von Karin Bürkert. Zudem wurde Karl Bosch mit einer Anerkennungsmedaille für seine Laienarbeit über den "Fastnachtsteufel" ausgezeichnet sowie die Partnerschaft mit der Alt-Konstanzer Hanselezunft unterzeichnet.