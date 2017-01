Villingen-Schwenningen Narren nehmen Zepter in die Hand

In allen Gassen und Straßen breiten sich die Zünfte und Gruppen aus und nutzen sie als Bühne für Aufritte verschiedenster Art. Ob die Villinger Rietvögel, die Dachkirnerpfiefer aus St. Peter oder die Grüttgrabengeister aus Rheinfelden, sie alle unterhalten an beiden Tagen. Und ein musikalischer Wettstreit der besonderen Art ist zu erwarten, denn gerade aus der Schweiz, der ursprünglichen Heimat der Guggenmusik, machen sich viele Kapellen auf den Weg in den Schwarzwald und heizen nicht nur mit lauten und schrägen Tönen ein, sondern bieten mit ihren farbenprächtigen Kostümen und Masken auch einen Blickfang.

Das versprechen die beiden Umzüge, die so noch nie in Villingen zu sehen waren. Zum einen setzt sich am Samstag nach dem Multimedia-Spektakel zur Eröffnung ein Fackelumzug in Bewegung, der sicherlich eine besondere Atmosphäre in der in der historischen Innenstadt schafft. Zum anderen der große Umzug am Sonntag, bei dem sich zahlreiche Zünfte und Gruppen zum ersten Mal in Villingen präsentieren. Damit sich die Besucher für die Umzüge rüsten können, hat die Stadt eine Broschüre herausgegeben, in der die Teilnehmer aufgelistet und die passenden Rufe genannt sind. Wer weiß schon, dass die Narrenzunft D’Rhiischnooge aus Neuenburg gerne "Schnoog Schnoog Quack Quack" hören oder die Gässliguuger aus Murten "A la vivo".

Zudem ist ein Stadtplan mit den 14 Stüble zu finden, in denen Partys steigen. Zentrale Anlaufstelle ist das Narrendorf am Franziskaner, auch viele Vereine öffnen ihre traditionellen Fasnetstüble. Überhaupt sind, ganz dem Motto "VaSnet vereint!", Vereine aus der ganzen Doppelstadt im Einsatz, um zu einem unvergesslichen Erlebnis beizutragen und die Menschen im Jubiläumsjahr der urkundlichen Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen vor 1200 Jahren zusammenzubringen.