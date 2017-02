Villingen-Schwenningen Narren müssen mit Baustellen rechnen

So können sich die Narren darauf einstellen und besuchen in Scharen mottogerecht verkleidet den Ball. Und erneut beweisen die Musiker großen Erfindungsreichtum, da sie 2016 aus Sicht der Bürger in heiterer und lustiger Art und Weise in Erinnerung rufen. Denn in Obereschach war bautechnisch so allerhand los. An erster Stelle stand der Mini-Kreisel, der mitten im Ort für einigen Trubel sorgte. Ein großes Chaos gab es durch die Umleitung der B 33, die dafür sorgte, dass für gefühlte drei Monate jeden Tag rund 20 000 Fahrzeuge durchs den Ort fuhren. Die Narren dürfen sich auf einen turbulenten, abwechslungsreichen Ball freuen und sind eingeladen, bei den weiteren Baumaßnahmen dabei zu sein. Der Ball startet in der Festhalle Obereschach am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet morgen, Samstag, 4. Februar, sowie am Samstag, 11. Februar, jeweils von 10 bis 12 Uhr im Probelokal der Musikkapelle in der "Alten Schule" statt.