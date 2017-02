Villingen-Schwenningen Narren lassen sich wieder einstimmen

Die Themen in treffenden Reimen zu verpacken, stelle für ihn jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung dar. Und Schulz weiß, wovon er spricht: Zum dritten Mal steht er am morgigen Fasnetsunntig auf der Kanzel in der St. Franziskus-Kirche, nachdem er rund 20 Jahre in anderen Gemeinden in Baden-Württemberg die Narrenmesse gehalten hatte, unter anderem in Horb und Tettnang. In Sindelfingen habe er die Tradition dieser außergewöhnlichen Messe eingeführt. Im vergangenen Jahr seien sogar Gäste aus Sindelfingen nach Schwenningen gekommen, um ihn wieder zu hören.

Auch über den Gottesdienst hinaus ist Pfarrer Schulz zu einem Liebhaber der Schwenninger Fasnet geworden. Den großen Umzug habe er bereits zweimal erlebt, ebenso sei er im vergangenen Jahr beim Narrenbaumstellen dabei gewesen. Und die Kinder-Fasnet des Kolpingvereins sei mittlerweile zur festen Institution geworden. "Ich freue mich jedes Mal aufs Neue darauf", fügt Schulz hinzu.

Weitere Informationen: Die Narrenmesse findet am morgigen Fasnetsunntig um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Franziskus statt. Im Anschluss sind alle Besucher zu einem Glas Sekt vor der Kirche eingeladen.