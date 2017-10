Villingen-Schwenningen Nahverkehrsplan kommt gut an

Schwarzwald-Baar-Kreis. Elektrobusse sollten, so wurde an Redebeiträgen von Landrat und Fraktionssprechern deutlich, zumindest auf einer eingegrenzten Fläche mal ausprobiert werden. Allerdings, so merkte Landrat Sven Hinterseh an, sei das eine Frage des Geldes wie Busse überhaupt. Die Strecken Blumberg-Donaueschingen und Villingen-Furtwangen will man beim Land für Regiobusse ins Gespräch bringen. Die Kosten würden dann vom Land zu 50 Prozent übernommen und die Verbindungen im Stundentakt an sieben Tagen bis 24 Uhr fahren, erklärte Ulrich Grosse. Josef Herdner machte sich außerdem für den Panoramabus stark, aber hier setzte Hinterseh eine Grenze, denn es handele sich um einen Busverkehr, von dem Nachbarkreise tangiert seien. Diese müssten sich dann beteiligen. Im Rahmen der späteren Feinabstimmung des Nahverkehrsplans wird aber Herdners Vorschlag für eine Busverbindung Furtwangen St. Georgen möglicherweise noch einmal geprüft. Er wisse, dass es sich unter anderem um eine "Handvoll Leute" handele, die von Furtwangen nach Konstanz wollten, sagte Landrat Hinterseh. Er verkenne nicht, dass es zum Bahnhof nach St. Georgen über Schönenbach-Rohrbach-Brigach näher sei, aber eine solche Buslinie zusätzlich würde 600 000 bis 700 000 Euro kosten. "Wir können es ja mal zwei, drei Jahre versuchen", schlug der Landrat vor.

Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) wünscht sich mehr Nachtbusse in der Doppelstadt.

In Bezug auf Werbung auf den Bussen stellte Michael Schmid für die CDU den Antrag, wenigstens Werbung für Automarken und Fahrschulen zuzulassen. Doch bei einem Patt von neun zu neun Stimmen wurde dieser Antrag abgelehnt. Auch Landrat Hinterseh meinte, er bevorzuge im Nahverkehr Busse, die als solche erkennbar seien.