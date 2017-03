Villingen-Schwenningen Nächster Halt im Bahnhofs-Streit

In der vergangenen Woche nun mündeten die Gespräche mit der Stadtverwaltung in die entscheidende Phase – im Laufe dieser Woche werden die "Verhandlungen" fortgeführt und sollen schließlich die bislang mündlichen Zusagen schriftlich fixiert werden – "11 ¾ Parkplätze" müsste Uhl für die Expressguthalle in Zukunft dann noch nachweisen können, erklärt er im Gespräch.

Besonders freut sich der Unternehmer auch darüber, dass eine kurzfristig geplante Erweiterung des Betriebs möglich gemacht werde. "Nur bei einer Nutzungsänderung müsste man nachverhandeln", weiß Uhl. Doch diese stehe aktuell nicht zur Debatte. Stattdessen will Uhl den Schwenninger Bahnhof für die Zukunft aufstellen: "Der Backshop wird kommen", sagt er, und auch die Renovierung der Wohnungen will er in Angriff nehmen.

In den Genuss einer Renovierung sollen dann auch die Gastronomien im Haus kommen – und letztlich will er auch nach und nach das komplette Haus überarbeiten. Doch ehe das alles über die Bühne geht, will Jan-Christoph Uhl die Eintragung ins Grundbuch abwarten. "Solange das nicht ist, wird gar nix passieren", stellt der Unternehmer klar.

Und auch, wie genau die Übertragung der Fläche und einiger Parkplätze an die Stadt Villingen-Schwenningen vonstatten gehen wird, auf deren Erwerb man sich im Gemeinderat der Doppelstadt im Rahmen der Kompromisslösung geeinigt hatte, ist noch nicht fixiert – eventuell doch noch, indem die Stadt Villingen-Schwenningen diese im Rahmen ihres Vorkaufsrechtes erwirbt – dies allerdings rein "pro forma", da dieses Vorgehen juristisch und buchhalterisch nach aktuellem Stand wohl am einfachsten sein dürfte.