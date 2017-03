Villingen-Schwenningen Nackt? Sie spielen ohne Instrumente

Auf was darf sich das Publikum am Freitag freuen? Singer: "Von romantischen Schnulzen über Besinnliches bis zu witzigen Texten findet man bei uns alles." Ihr Erfolgsrezept: Jede Menge Spaß im Kopf, wenig Probenzeit und eine ordentliche Portion Musik.

Mit Songs von ihren ersten Alben "Nacktaufnahmen" und "Nacktoseintoleranz" gastieren die sechs jungen Herren nun in den Räumen des Theaters am Turm. Die Musiker wollen mit Humor und Spontanität jedes Mal aufs neue überzeugen und ihre Konzerte so zu einem Unikat machen.

Eine Antwort steht aber noch aus – woher stammt denn nun der ungewöhnliche Bandname? Singer: "Nackt heißen wir, weil wir ohne Instrumente auftreten, also a cappella – total nackt und unverfälscht eben." Damit wäre auch klar, dass das Publikum keine Performance mit unbekleideten Menschen zu erwartet hat – am Freitag geht es tatsächlich nur um Ohrenschmaus ohne großen Schnick Schnack und Fassade.