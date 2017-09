Villingen-Schwenningen Nachwuchs wetteifert bei Sternfahrt

VS-Schwenningen. Während die erwachsenen Feuerwehrabteilungen bei Einsätzen immer wieder gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, fand am vergangenen Sonntag unter den Jugendfeuerwehren des Schwarzwald-Baar-Kreises ein Kräftemessen statt. Die Sternfahrt, die ein Mal im Jahr von einer der Wehren ausgerichtete wird, startete um 9 Uhr in der Bürkturnhalle.

"Im Prinzip handelt es sich um eine Art Schnitzeljagd, bei der Wissen, aber auch Geschicklichkeit gefragt sind", berichtet Jugendleiter Bastian Jaster. Und so bekamen alle teilnehmenden Gruppen einen Fragenkatalog und machten sich auf den Weg. Insgesamt standen sieben Stationen im Stadtbezirk Schwenningen auf dem Programm, bei denen unterschiedliche Aufgaben gemeistert werden mussten. So stellte das Deutsche Rote Kreuz einen Hindernisparcours, der auf Zeit absolviert werden musste. Dabei galt es beispielsweise, einen mit Wasser gefüllten Becher auf einer Trage zu transportieren, ohne das Wasser zu verschütten.

Wissen über technische Geräte war dann bei der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) gefragt, Kraft und Teamgeist spielten beim Lastwagen-Ziehen des Technischen Hilfswerks (THW) die zentrale Rolle und Geschicklichkeit war im Hindernisparcours der Höhenrettung gefragt.