Villingen-Schwenningen Nachwuchs rückt ins Rampenlicht

VS-Villingen. Dass das gelingt, sind sich der Vorsitzende Henry Greif und Kassierer Alexander Heift ebenso sicher wie Mario Mosbacher, Dirigent des Großen Blasorchesters, und Benno Kilzer, Leiter der Jugendkapelle. Denn schon die Entscheidung für die einzelnen Stücke sei angesichts der Begeisterung beim Nachwuchs als auch beim Musikerausschuss einfach gewesen, erklären die beiden Dirigenten. Und ganz dem Motto entsprechend, seien allle schon bei den Proben voller Leidenschaft und Energie dabei.

Stücke von jungen Komponisten, die sich mit bewegenden Themen auseinandersetzen, hat sich die Jugendkapelle zusammen mit Kilzer ausgesucht. Zum einen das Werk "Schmelzende Riesen" von Armin Kofler, das sich mit dem Klimawandel befasst, die Schönheit der Eisberge ebenso beschreibt wie die Trauer über die Zerstörung dieser Landschaft und in der Hoffnung endet, die Erde noch retten zu können. Zum anderen präsentieren die jungen Leute das Stück "Imagasy", das Thiemo Kraas mit 18 Jahren schrieb. Tolle Klänge und Rhythmen verspricht Kilzer, zumal das Schlagwerk in diesem Stück eine eigene Rolle spiele. Überhaupt sei es ungewohnt, biete ein außergewöhnliches Hörerlebnis und stelle durch sein Niveau auch hohe Ansprüche an die Jugendkapelle. Doch die sei gut vorbereitet, da sie mit diesen beiden Werken am Wochenende an einem Wertungsspiel im Kreis Böblingen teilnehme. Zudem führen die 54 jungen Musiker nochmals "Blue Rock" auf, eine Ballade, die Philip Sparke eigens für sie geschrieben hat: Begeistert vom Schwung und der Lebendigkeit der Jugendkapelle habe er ihr zum 80-jährigen Bestehen dieses Werk gewidmet. Nun will sie wieder das Publikum mit diesen quirligen Tönen packen, stellt Kilzer fest. Zum Jubiläum 45 Minuten am Stück auf der Bühne zu stehen, sei natürlich Ehre und Herausforderung zugleich.

Mit aufwühlender Musik geht es dann auch beim Auftritt der rund 65 Mitglieder des Blasorchesters nach der Pause weiter. Rund um die Geschichte der Arche Noah dreht sich das erste Stück von Ola Gjeilo. Die Lautmalerei, mit der es von den Tieren, der stürmischen See und der glücklichen Landung erzähle, fasziniere beim Musizieren ebenso wie beim Zuhören, macht Mosbacher neugierig. Mit "purer Energie und Freude" stecke die Musik sicher auch die Besucher an. Den Klavierpart übernimmt Manuel Draxler, Student der Trossinger Hochschule. Zum Abschluss überrascht das Ensemble mit einem außergewöhnlichen Udo-­Jürgens-Medley: Es vereine ernste Lieder mit bekannten Schlagern des Sängers und beruhe auf den Arrangements seines Konzerts mit den Berliner Symphonikern. "Da geht einem das Herz auf", schildert Greif seine Stimmung bei den Proben des Medleys.