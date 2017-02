Villingen-Schwenningen Nachwuchs als Schlümpfe auf der Bühne

Bereits eine Stunde vor dem Einmarsch der Gayser-Musikanten unter der Leitung von Thomas Haberer herrschte in der Halle eine prächtige Stimmung. Die Ansager Tobias Raus, Ralph Dittmar, Fabian Schwarz und Patrick Fleig wussten dies zu nutzen und führten schwung- und humorvoll, zum Teil auch gesanglich, durch das unterhaltsame Programm.

Einen ersten Höhepunkt bot das Kinderballett als Schlümpfe verkleidet mit einem gekonnten Tanz, der den Besuchern soviel Spaß bereitete, dass die ersten Zugaberufe durch den Saal hallten, was die Kleinsten der Gayser-Gilde zwar noch etwas außer Atem, aber dennoch gerne erfüllten.

Eine tolle Parodie auf so manche Fernsehübertragung, hauptsächlich im sportlichen Bereich, bot eine Gruppe aktiver Gayser-Narren, die ihrerseits die Lacher ebenso auf ihrer Seite hatte wie das Männerballett in seinen gewagten Gummibären-Kostümen, wo bei so manchem Akteur entweder am Hinterteil oder am Bauch zu erkennen war, wer im jeweiligen Kostüm steckt.