Villingen-Schwenningen Nachtumzug sprengt Rekord

VS-Pfaffenweiler (wz). Ein bislang absolutes Rekordfeld von rund 1500 Hästrägern aus über 49 Gruppen aus der näheren und weiteren Umgebung geben sich am Samstag, 14. Januar, ab 19 Uhr in Pfaffenweiler ein Stelldichein. Viele Gruppen und Zünfte sehen im Nachtumzug für ihre Gruppe eine Art von Fasnets­eröffnung. Der Zunftmeisterempfang ab 17 Uhr in der Turn- und Festhalle ist als kleiner Umtrunk zur Begrüßung der Gäste geplant.

Die meisten Gruppen sind neu, aber auch bekannte Gesichter sind zu finden. Sieben Musikformationen sorgen dafür, dass die Narren nicht aus dem Tritt kommen. Die Zünfte und Gruppierungen kommen aus der Doppelstadt, der Region Schwarzwald-Baar, dem Elztal und dem Kaiserstuhl.

Für die zu erwartenden ­Gäste stehen neben der Festhalle, die erst nach dem Umzug geöffnet ist, und dem Gasthaus Rössle auch sieben Besenwirtschaften und Ausschankstellen im Narrendorf zur Verfügung. Diese befinden sich im Aufstellungsbereich, im Unterdorf, entlang des Umzugsweges, bei der Festhalle und im Feuerwehrhaus. Alles ist ausgeschildert, auch die Parkplätze für die Besucher. Diese sind entlang der gesamten Hauptstraße, bei der Firma Sigwart am Ortseingang aus Richtung Rietheim sowie beim Busparkplatz im Bereich des Industriegebietes (Einfahrt Pfaffenweiler Mitte). Der Umzug beginnt um 19 Uhr. Aufstellung ist im Neuen Weg und in Richtung Oberdorf. Von dort geht es zur Kohlbrunnenstraße, Steinbühlstraße und Efeustraße direkt zur Festhalle. An besonders dunklen Straßenabschnitten wird der Umzugsweg mit schwebenden Laternen beleuchtet. Umzugsprecher kommentieren das Geschehen bei der Ehrentribüne sowie im Oberdorf.