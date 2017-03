Villingen-Schwenningen Nachteinsätze in der Kläranlage in Villingen

Villingen-Schwenningen. Dabei wird die Kanalisation von Kontrolleuren näher betrachtet, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Fremdwasser dringe in marode Abwasserleitungen ein und werde sogar durch nicht genehmigte Drainagen oder Fehlanschlüsse eingespeist. Dies erhöhe die Abwassermenge, was Folgen für die Preisentwicklung haben kann und den Wirkungsgrad der Kläranlage reduziert. Damit möglichst wenig Fremdwasser von außen in die Leitungen eindringt, werde ab dieser Woche im Einzugsgebiet der Kläranlage Villingen – dies betrifft Villingen, Pfaffenweiler, Rietheim, Marbach, Tannheim, Herzogenweiler sowie den Zentralbereich – das Leitungsnetz untersucht. Dazu würden die Schächte inspiziert. Hierbei sollte möglichst kein Abwasser durch die Kanäle schwimmen, weshalb nächtliche Untersuchungen sich am besten anbieten. Es sei am ehesten zu erwarten, dass nach Mitternacht wenig bis gar kein häusliches Abwasser entsteht und somit hauptsächlich Fremdwasser im Kanal zu sehen sein wird.