Villingen-Schwenningen "Nachtacht" steht vor dem Start

Villingen-Schwenningen. Vertreter von Stadt, Stadtrat und Dualer Hochschule beugen sich über die Kopien, die VGVS-Geschäftsführer Klaus Maier und sein Mit-Geschäftsführer Frank Wiest auf den Tischen ausgelegt haben. Mit ein wenig Phantasie kann man auf der grob geplanten Linienführung innerhalb von VS und zwischen V und S eine Acht erkennen. Doch, so Maier und Wiest, der Name "Nachtacht" sei wie die skizzierten Fahrtrouten noch ein Gedankenspiel. Die Anregung für die Nachtbusse sei nicht nur aus den Reihen des Jugendgemeinderates gekommen, sondern werde auch politisch gewollt. Erst in der jüngsten Sitzung des Kreistages hatte Oberbürgermeister Rupert Kubon deutlich gemacht, dass die Nachtbusse eine großes Anliegen seien.

Anbindung bis 3 Uhr

Als die Pläne der VGVS über einen Bericht des Schwarzwälder Boten bekannt wurden, war das Echo auch in den sozialen Medien hoch. Denn "wie soll ich denn jetzt wieder nach Hause kommen", fragten sich oft genug Nachtschwärmer, die im Ostbahnhof, Expressguthalle oder in der Färberstraße verhockten und wieder nach Hause wollten. "Lange wegbleiben kann man hier ja nicht, wenn man den Öffentlichen Nahverkehr nutzen will", monierten einige Leser. Zwar gebe es in VS einen Rufbus, erläuterte Maier, "doch ab Mitternacht ist hier definitiv Feierabend." Bei den "Neuen" dagegen wäre erst gegen 3 Uhr Schluss.