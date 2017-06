Villingen-Schwenningen Nachrücker Süleyman Karabacak als Mitglied verpflichtet

Denn Bertold Ummenhofer verpflichtete als Stellvertreter des Oberbürgermeister Süleyman Karabacak als Jugendgemeinderat. "Ich fühle mich in der Pflicht zu hören, was ihr macht", schilderte Ummenhofer, der beschloss, dass die Vereidigung von Karabacak trotz der Umstände stattfinden solle. "Es ist in eurem Alter nicht ungewöhnlich", blickte er gelassen auf das sich ihm bietende Szenario. Es sei wichtig, dass die Jugend bereits an die Politik herangeführt wird – für alle, betonte er.

Der 17-jährige Karabacak, der bald seinen 18. Geburtstag feiert, sprach die Verpflichtungsformel und ist nun vollwertiges Mitglied des Jugendgemeinderats. "Für mich kam das Nachrücken überraschend", sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Blick zurück: In der Sitzung vom 18. Mai trat der Vorsitzende Sascha Keller von seinem Amt zurück. Sören Pfundstein wurde als neuer Vorsitzender gewählt. Somit war ein Platz im Jugendgemeinderat frei, der nun mit Karabacak wieder besetzt ist.

"Ich möchte mich für die Jugendlichen einsetzen – die Stadt soll attraktiv bleiben", benannte er als eine seiner politischen Vorstellungen. "Ich möchte, dass alle Menschen in der Stadt friedlich zusammenleben", fuhr er fort. 1999 kam er in Berlin zur Welt. 2001 sind seine Eltern mit ihm nach Villingen gezogen. Neben Unternehmungen mit Freunden geht der Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten gerne schwimmen oder ins Fitness Studio.